تركيا تشن هجوما على قيادات أوروبية التقت الرئيس السيسي: نفاق

2019/02/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، هجوما على قيادات الاتحاد الأوروبي بسبب ذهابهم إلى مصر ولقائهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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