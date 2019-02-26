لغز غياب العلم السوري في لقاء الأسد بروحاني وخامنئي

2019/02/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب غياب العلم السوري عن اجتماعات الرئيس السوري بشار الأسد في طهران، أمس الاثنين، في حالة من الجدل بين عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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