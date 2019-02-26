الديوانية تطلب الموافقة لإنشاء مستشفى للنسائية والأطفال   

2019/02/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن محافظ الديوانية سامي الحسناوي، الثلاثاء، عن مفاتحة وزارة التخطيط، للموافقة على إنشاء مستشفى للنسائية والأطفال بسعة 300 سرير، بتمويل من القروض الدولية التي منحت للعراق.وقال الحسناوي في تصريح تابعه “ناس” اليوم، (26 شباط 2019) إن “لدى المحافظة الأرض المناسبة للمشروع حال الموافقة عليه تقطع في منطقة المعسكر القديم، مؤكداً حاجة […]

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