2019/02/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس امتدح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، وزير خارجية حكومته، محمد جواد ظريف، الذي سبق أن أعلن استقالته.وقال روحاني ممتدحا ظريف وفق تصريح نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، وتابعه “ناس” اليوم (26 شباط 2019)، إن “ظريف في الخارجية ووزارة النفط، كانا في الصف الأول لمواجهة أميركا وخلفهما باقي الوزارات”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر إيرانية ترجح عودة ظريف إلى موقعه وزيرا للخارجية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر إيرانية ترجح عودة ظريف إلى موقعه وزيرا للخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).