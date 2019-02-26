2019/02/26 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى وزير الخارجية الإيراني المستقيل محمد جواد ظريف، الثلاثاء، استقالته إلى الدفاع عن مكانة وموقع الوزارة في العلاقات الخارجية.يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الايراني ظريف يكشف سبب استقالته من منصبه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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