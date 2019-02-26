عمليات الرافدين تدرب احد افواجها على خطط دفاعية لحماية الممتلكات

2019/02/26 | 15:28

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت قيادة عمليات الرافدين عن تدريب احد افواجها في محافظة ذي قار على خطط دفاعية لحماية الممتلكات العامة والخاصة .

وذكر بيان للقيادة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ان فوج حماية قيادة العمليات نفذ ممارسة أمنية للتدريب على خطة الدفاع في إطار الإجراءات

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت قيادة عمليات الرافدين عن تدريب احد افواجها في محافظة ذي قار على خطط دفاعية لحماية الممتلكات العامة والخاصة .وذكر بيان للقيادة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ان فوج حماية قيادة العمليات نفذ ممارسة أمنية للتدريب على خطة الدفاع في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية الممتلكات العامة والخاصة في حال وجود تهديد.ونقل البيان عن قائد العمليات اللواء علي ابراهيم ، قوله ان هذه الممارسة تأتي كإجراء احترازي لبيان الخطوات الواجب اتخاذها في حال التعرض لهجوم أو تهديد خارجي .

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