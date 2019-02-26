رئيس مكتب روحاني: الرئيس يرى أن إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد

2019/02/26 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مدير مكتب رئيس الجمهورية، محمود واعظي، اليوم الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحا أن الرئيس حسن روحاني يدعم وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف.

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