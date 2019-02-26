بالتفصيل.. ظريف يكشف سبب إستقالته

2019/02/26 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف وزير الخارجية الايراني المستقيل محمد جواد ظريف بالتفصيل عن سبب تقديم استقالته.

وقال ظريف في تصريح صحفي ان "استقالتي جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية".وأضاف "أعتقد بضرورة الحفاظ على مكانة الخارجية كأمر مصيري للحفاظ على الأمن القومي الإيراني".وتابع "رأيت من واجبي أن استقيل للحفاظ على المصالح القومية الإيرانية وقوة إيران مقابل عدم مراعاة مكانة الخارجية الإيرانية"..يتبع

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