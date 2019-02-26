الكمارك: تعديل القرار الخاص بإعفاءات الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي

2019/02/26 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة الكمارك العامة، عن تعديل القرار الخاص بأعفاءات الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وبناء على توجيهات المدير العام منذر عبد الأمير أسد، باشرت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن المباشرة بتنفيذ القرار رقم {١} لسنة ٢٠١٩ اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والخاص بتعديل القرار رقم {9} لسنة ١٩٨٤ الذي حدد أعفاءات الأمتعة الشخصية والأدوات و الاثاث المنزلي التي يجلبها العراقيون القادمون للاقامة الدائمة والسياح والعابرين".وبينت، أن "القرار عدل القيمة التقديرية لشمول الأمتعة الشخصية والأدوات والاثاث المنزلي بالنسبة للعراقيين القادمون للأقامة الدائمة بالأعفاءات لتصبح عن ما قيمته 500 الف دينار بدلاً من 100 دينار".وأضاف "كما عدل القرار الهدايا الشخصية بالنسبة للسياح والعابرين التي لاتتجاوز 500 الف دينار بدلاً من 100 دينار عدا الأجهزة الكهربائية بشرط أن لاتكون لها صفة الأتجار".وأوضحت الكمارك، ان "القرار عدل الفقرة {ثانيا /١/أ-٤}، والخاصة ايضا بالسياح والعابرين لتصبح جميع ما يحملونه من الالات فوتوغرافية وسينمائيه واجهزة الهاتف الخلوي المستعمل واجهزة الحاسبه الشخصية المحمولة المستعملة والأقراص الليزرية الخاصة بها بصرف النظر عن قيمتها وكذالك الحلي والمجوهرات الشخصية وبشرط ان يقدموا إقرارا عنها حسب ضوابط البنك المركزي العراقي ويختم هذا الإقرار بالختم الكمركي ويسلم الأصل اليهم لغرض تقديمه إلى الاداره الكمركية عند مغادرة البلاد".وتابع "كما عدلت الفقرة {ثانيا/٢-٣} الخاصة بالمواطنين ومن بحكمهم عند مغادرتهم البلاد لتصبح {الحلي والمصوغات والأشياء الثمينة} وحسب ضوابط البنك المركزي العراقي".ولفت البيان الى ان "الفقرة {ثانيا/ً٢-٤} الخاصة أيضاً بالمواطنين ومن بحكمهم تعدلت لتصبح {الهدايا الشخصية} بما لا يتجاوز مليون دينار مع مراعاة الضوابط المقررة من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن".وأشار الى "تعديل الفقرة {ثانيا /٢-ب-١} الخاصة ايضا بالمواطنين ومن بحكمهم لتصبح {الهدايا والأمتعة الشخصية} بشرط أن لا تزيد قيمتها عن مليوني دينار بالنسبة للقادمين عن طريق المنافذ البرية والبحرية وثلاثة مليون دينار للقادمين عن طريق المطارات أو المشحونة عبر الشحن الجوي".انتهى

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