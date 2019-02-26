2019/02/26 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / النفط تعلن عن شروط تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام (2017 – 2018)

26/02/2019 15:04:00 PM |

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واع / بغداد/ م.ا

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على شمول خريجي معاهد التدريب النفطي للعام 2017 – 2018 بالتعيين، موجها بإيلاء موضوع إنجاز معاملات التعيين أهمية قصوى.

وذكرت الدائرة الادارية بالوزارة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن "قرار التعيين جاء بعد صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وفي ضوء تعليمات الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء بشمول خريجي معاهد التدريب النفطي بالآلية الخاصة بالتعيين"، مشيرة إلى أن "المشمولين في التعيين سيتم توزيعهم حسب الحاجة الفعلية لكل شركة من شركات القطاع النفطي".

وأوضحت الدائرة الادارية أن الشروط الخاصة بتعيين خريجي معاهد التدريب النفطي هي:

1- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وسالماً من الأمراض السارية والمعدية.

2- أن لا يزيد عمر المتقدم عن ( 30 ) سنة.

3- أن يكون المتقدم من خريجي معاهد التدريب النفطي ولجميع الاختصاصات للعام الدراسي 2017/2018 حصرا.

4- تقديم تعهد خطي من قبل الخريجين بعدم المطالبة بالنقل أو تغير طبيعة العمل خلال السنوات الخمسة الأولى من التعيين.

5- يحدد موعد بداية وانتهاء التقديم بمدة لاتتجاوز الـ ( 10 ) أيام من تأريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف.

7- في حالة تقديم معلومات أو وثائق مزورة يتم إحالة المتقدم إلى المحاكم المختصة.

8- أن يراجع الخريجون المعهد الذي تخرجوا منه لاستلام الرقم السري الخاص بالتقديم للتعيين.

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