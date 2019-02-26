ولي عهد أبوظبي يبحث شراكات جديدة في كوريا الجنوبية

2019/02/26 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سول ـ وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية الثلاثاء، في

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