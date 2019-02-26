الأمير هاري وزوجته في ضيافة العاهل المغربي

2019/02/26 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغن ماركل في حفل شاي أقامه على شرفهما العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصر

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