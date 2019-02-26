2019/02/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, الثلاثاء, استلام معتقلي “الدواعش” من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خطأ جسيم وقعت به الحكومة، واصفا هؤلاء بالقنبلة الموقوتة سيفجرها الامريكان بأية لحظة.

وقال البلدوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “حكومة عبد المهدي ارتكبت خطأ جسيما عندما قبلت استلام المعتقلين الدواعش من قوات سورية الديمقراطية ( قسد ) وكان الاولى تسليمهم الى الحكومة السورية لمحاكمتهم لكونهم ارتكبوا الجرائم على الاراضي السوري”.

واضاف ان “القضاء العراقي سيواجه مشكلة في محاكمتهم وعوائلهم لكونهم معتقلين في دولة اخرى ولاتوجد اي مادة سوف يتم الاستناد اليها في محاكمتهم , حتى وان تمت محاكمتهم”, متسائلا “لماذا العراق يتحمل الاعباء المالية خلال تواجدهم في العراق ولاتتحمل الدول الاوربية وامريكا استلام مواطنيهم”.

واشار البلداوي الى ان “عملية جلبهم الى العراق خطرة جدا لكونهم يمثلون قنبلة موقوتة سيفجرها الامريكان باي لحظة خاصة وان السجون العراقية ما زالت غير امينة” .

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح:معتقلو داعش قنبلة موقوتة سيفجرها الأميركان بأية لحظة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح:معتقلو داعش قنبلة موقوتة سيفجرها الأميركان بأية لحظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).