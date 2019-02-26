2019/02/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت مديرية زراعة المثنى ، الثلاثاء، عودة حيوان غزال الريم الى محمية وطيور النعام وصنوف نادرة من الطيور بعد رجوع العشب الى المحمية.

وقال مدير زراعة المثنى عامر جبار في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “محمية ساوة الطبيعية تضم حاليا أكثر من مئة رأس من غزال الريم العراقي وطيور النعام فضلاً عن صنوف نادرة من الأعشاب”.

واضاف ان ” المحمية تطورت لتصبح مكانا لتربية غزال الريم العراقي النادر”، مشيرا الى ان ” المشروع بدأ بتوطين 7 رؤوس فقط من ذلك الغزال وأسهمت الأمطار بالحفاظ على التنوع الإحيائي المتمثل بالنباتات والأعشاب النادرة”.

واوضح ان “تطور المحمية يحتاج إلى الدعم المالي من قبل الحكومة المركزية”، لافتا الى ان “توفير الأموال لشراء المزيد من الحيوانات سيسهم بتطوير المحمية وإدامتها بالشكل الصحيح”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة المثنى تعلن عودة “غزال الريم والنعام” الى محمية ساوة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة المثنى تعلن عودة “غزال الريم والنعام” الى محمية ساوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).