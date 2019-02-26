قراءة في اتفاقية الأطار الأستراتيجي بين العراق و الولايات المتحدة الأمريكية

2019/02/26 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير ضياء الدين… صادقت جمهورية العراق على اتفاقية الاطار الأستراتيجي لعلاقة صداقة و تعاون بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم (52) لسنة 2008 المنشور بجريدة الوقائع العراقية في العدد (4102) الصادر بتاريخ 24 / كانون الأول / 2008 و أعتبرت نافذة اعتباراً من تاريخ […]

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