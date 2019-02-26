حجاج سفارة العم ترامب

2019/02/26 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد كاظم خضير… ‎من حق كل مواطن عراقي أن يصرخ بشدة في وجوه صفيقة، رمت بها مواخير الصدف لتكون في مواقع أعلى السلطات في وطني المشبع آهات وآهات ! في زمن العهر السياسي الرخيص ومحراب متاهة من عبث مشين لا قرار له!! حين يجهل الحمقى أبجديات الحكم فلا تسعفهم عقولهم ان يدركوا أن […]

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