الحشد الشعبي: أمريكا تعمل على زرع عملاء ومرتزقة داخل العراق

2019/02/26 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال، علي الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن قيام القوات الأمريكية بتدريب فصائل الحشد العشائري وتزويدهم بالأسلحة يهدف إلى زرع عملاء ومرتزقة داخل العراق.وقال الحسيني في تصريح، أن “الحكومة العراقية يجب أن يكون لديها موقف بشأن هذه الأفعال الأمريكية التي تعتبر تدخلًا سافرًا في شؤون العراق”.وشدد القيادي في […]

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