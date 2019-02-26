2019/02/26 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،الثلاثاء، إرهابيين بعملية إنزال جوي في وادي الغدف بصحراء الانبار.وقال مصدر امني ان “قوة من الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار وبإشراف قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي وبإسناد من طيران الجيش، نفذت عملية إنزال جوي في وادي الغدف جنوب الرطبة ( 310كم غرب الرمادي) واعتقلت خلالها أربعة إرهابيين”.وأضاف المصدر،أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل إرهابيين بعملية إنزال جوي في صحراء الانبار alansaar.

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