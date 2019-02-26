تعرف على موعد عودة نيمار الى الملاعب

2019/02/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجح المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخل، عودة النجم البرازيلي نيمار إلى تدريبات النادي الباريسي في آذار المقبل.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي، “أتمنى أن يكون نيمار قادراً بعد مباراة مانشستر على العودة إلى التدريب ومساعدتنا”.

وأضاف أنه “من الممكن أن يعود نيمار إلى اللعب في حال وصل النادي الباريسي إلى ربع نهائي البطولة”.

وأوضح توخل أن “التواصل مع نيمار صعب نظراً لاختلاف التوقيت، وقال: “نحن نتبادل الرسائل، وأعرف أن حالته جيدة في البرازيل”.

وكان نيمار (27 عاماً) أصيب مجدداً في مشط قدمه نهاية الشهر الماضي، وتوقع باريس سان جيرمان آنذاك غيابه لمدة تصل إلى نحو عشرة أسابيع.

وكان نيمار تعرض في 2018 لإصابة في مشط القدم خضع على إثرها لعملية جراحية جعلته جاهزاً في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال كأس العالم في روسيا.

ولم يجر نيمار جراحة بعد الإصابة الجديدة في مشط قدمه اليمنى لكنه خضع للعلاج.

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