الرياض || برنامج السعودة تطيح بربع مليون عامل مصري خلال 2018

2019/02/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السعودية مؤخرا تسريع وتيرة "برنامج السعودة"، الذي بدأته قبل سنوات لإحلال مواطنيها محل العمالة الأجنبية

وأثارت هذه الخطوة قلقا على مستقبل العمالة المصرية في

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