مفتش عام الداخلية يستقبل مدير هيأة المنافذ الحدودية ويبحث معه سبل التعاون المشترك

2019/02/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي في مكتبه اليوم الثلاثاء مدير هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون

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