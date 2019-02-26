قائد الثورة: بعد 40 عاما، ايران باتت اقوى من اعدائها

2019/02/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم الثلاثاء، بان الشعب الايراني بات اليوم اقوى مما كان عليه قبل 40 عاما فيما اصبح

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