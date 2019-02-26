كركوك تبحث مع قيادة العمليات المشتركة ملف عودة النازحين    

2019/02/26 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، الثلاثاء، مع اللواء الركن سعد حربية قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك , الأوضاع الأمنية بالمحافظة.وقال بيان للمحافظة تلقى “ناس”، اليوم (26 شباط 2019)، نسخة منه أن “المحافظ أكد خلال اللقاء حرص الإدارة على دعم ومساندة جميع التوجهات والخطط التي تضعها الحكومة الاتحادية وقيادة […]

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