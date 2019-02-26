ماي: سنجري تصويتا ثانيا على اتفاق البريكست يوم 12 مارس

2019/02/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه سنجري تصويتا ثانيا على اتفاق البريكست يوم 12 مارس/ آذار.

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