قطر تطالب بتدخل دولي لتعويض المتضررين من الحصار

2019/02/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن بلاده شهد تطورات مهمة في المجال التشريعي لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

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