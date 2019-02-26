أثريون يكشفون أسرار تهريب المومياوات المصرية إلى أوروبا

2019/02/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، إن عملية تهريب المومياوات إلى أوروبا تزايدت في الفترة الأخيرة.

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