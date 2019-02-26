تحالف النجيفي يصدر بياناً بشأن العثور على ’’رؤوس 50 أيزيدية’’ بمقبرة جماعية في سوريا

2019/02/26 | 15:58

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر تحالف القرار العراقي، الثلاثاء (26 شباط 2019)، بياناً بشأن العثور على "رؤوس 50 أيزيدية&...





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