طفلة إزيدية لرووداو: مسلحو داعش أخبروني بأن أهل الجنة

2019/02/26 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – الحسكةبعد تحرير عدد من النساء والأطفال الكورد الإزيديين من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في منطقة "الباغوز" بريف محافظة ديرالزور السورية، ووصولهم إلى قرية "كُمر" التابعة لمدينة الحسكة بكوردستان سوريا، أمس الاثنين، تجري التحضيرات لإعادتهم إلى ديارهم في منطقة سنجار بإقليم كوردستان، فيما قالت طفلة إزيدية من بين المحررين من قبضة التنظيم، إن مسلحي داعش أخبروها بأن أهل الجنة "ملابسهم سوداء".ومن بين الذين تم تحريرهم من قبضة التنظيم في منطقة "الباغوز"، الطفلة الكوردية الإزيدية "هدية" من أهالي سنجار، والتي تحدثت لشبكة رووداو الإعلامية عن قصة معاناتها، وقالت: "لقد اختطفني مسلحو داعش من أحضان والدي ووالدتي، وكنت صغيرة جداً آنذاك، وبعد أن كبرت قليلاً بدأ المسلحون بضربي بالفأسِ وقِطعِ الحديد، والتعامل معي كسبيِّة".وأضافت: "لا تزال هناك آثار الضرب على رأسي وخدِّي، وبعد أن حرروني قالوا لي إن اللباس الأسود هو لباس أهل الجنة، وأن البناطيل وغيرها هي لباس أهل النار".وتابعت الطفلة هدية: "قالوا لي إنني سأدخل الجنة إذا بقيتُ أرتدي العباءة السوداء، وإنني سأدخل نار الجهنم إذا ارتديتُ البناطيل أو ما شابه".وأردفت قائلةً: "لقد كانت معاملتهم سيئة معي، وكانوا يجعلونني أنام في الشارع، وكانت معاملتهم تزداد سوءاً عندما تكون الطرق مغلقة".من جهتها قضت السيدة الكوردية الإزيدية "برفي خلف فرحو"، 5 أعوام لدى التنظيم، وقالت فرحو، لشبكة رووداو الإعلامية: "لقد اصطحبونا معهم من الرقة إلى الطبقة، ثم إلى ديرالزور والميادين، وغيرها الكثير من المناطق".وقد نُقلت "برفي خلف فرحو" برفقة 11 طفل ومراهق كوردي إزيدي إلى قرية "كُمر" الواقعة بين مدينتي القامشلي والحسكة بكوردستان سوريا."صدام" كان أيضاً من بين الذين وصلوا إلى قرية "كُمر" التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مركز مدينة الحسكة، وقد كان طفلاً حين اختطفه مسلحو تنظيم داعش، أما اليوم فقد أصبح مراهقاً في مقتبل العمر، ويرغب "صدام" بالعودة إلى سنجار والعيش في كنف عائلته.ويستعد هؤلاء الأشخاص الذين تم تحريرهم، للعودة إلى ديارهم، إلا أن مصير آلاف الكورد الإزيديين المختطفين على يد مسلحي تنظيم داعش، لا يزال غيرَ معلومٍ إلى اليوم، فيما يطالب أهلهم وذووهم بالكشف عن مصيرهم المجهول في أنقاض "دولة الخلافة".ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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