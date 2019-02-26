الشيخ الكربلائي للشباب: المرجعية تنتظركم لهذه المهمة

2019/02/26 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الشباب للاستفادة من طاقاتهم واندفاعهم والامكانيات المتوفرة لخدمة المجتمع وطاعة الله سبحانه وتعالى.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال استقباله وفدا من الطلبة الخريجين ضمن المشروع الثقافي لشباب العراق، "أن كل انسان له تطلعات وامنيات للوصول الى النجاح في الحياة"، متسائلا عن سر النجاح في الحياة؟ وكيف يمكن الوصول الى تحقيق هذا الهدف؟".وأضاف، ان "الحياة الدنيا يصل من خلالها الانسان الى الاخرة عبر جوانب متعددة كالجانب الدراسي والعبادي والاجتماعي والاسري والاقتصادي، وجميع هذه الجوانب مترابطة مع بعضها الاخر كارتباط اعضاء الجسد".وأشار ممثل المرجعية الدينية العليا الى ان "التناغم بين جميع جوانب الحياة {الدراسية، والعبادية والاقتصادية} يحقق النجاح الحقيقي" مبينا ان "صناعة المستقبل يتحقق من خلال النجاح بالدراسة الاكاديمية".وخاطب الكربلائي الخريجين بالقول "عوائلكم ومجتمعكم ينتظركم والمرجعية الدينية تنتظركم".واوضح، ان امام الطلبة بعد تخرجهم "مسؤوليات ان يكونوا اطباء ومهندسين ناجحين، الى جانب تحقيق النجاح على مستوى المقومات الشخصية، وتحمل مسؤولية الرسالة التي تؤمنون بها".واعرب عن امله، في ان يصبح الخريجون "قادة المستقبل وصناعه".من جهته، بين المهندس احمد مهدي احمد مسؤول اللجنة العلمية والثقافية في المشروع الثقافي لشباب العراق، ان للمشروع {18} تنسيقية على مستوى العراق".وبين، ان المشروع اخذ على عاتقه التبليغ بالتعاون مع معتمدي المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، مؤكدا ان الدور التبليغي لا يقتصر على رجل الدين فقط وانما يشمل الجميع من الشباب المثقفين والاكاديميين".وأضاف، ان "شباب المشروع في جميع المحافظات العراقية ينظمون نشاطات ثقافية وفكرية وحوارات ومسابقات ودورات تخصصية ودورات في التنمية البشرية بالتعاون مع معتمدي المرجعية الدينية العليا".انتهى

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