الكرعاوي يعلن شمول شهداء النجف المغدورين في الأنبار بحقوق ضحايا الإرهاب

2019/02/26 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن النائب الاول لمحافظ النجف الأشرف، هاشم الكرعاوي، شمول الشهداء من أبناء المحافظة المغدورين في محافظة الانبار بحقوق جميع ضحايا الإرهاب.

وقال الكرعاوي الذي زار الأنبار اليوم مع وفد من ذوي الشهداء المغدورين، ان "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أكد خلال لقائه بوفد النجف في الأنبار على شمول شهداء المحافظة المغدورين بجميع حقوق ضحايا الارهاب".وأضاف، ان "الحلبوسي بين بأن دماء الشهداء من أبناء النجف الأشرف، لن تذهب سدى وأكد شمولهم بجميع حقوق الشهداء واعتبارهم من ضحايا الارهاب".انتهى

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