كيم كارداشيان بإطلالتي “المرأة الخارقة والكورست المُثير”

2019/02/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أظهرت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” حُبّها لمُصمم الأزياء الفرنسي “تييري موغلر” يوم أمس الاثنين، عندما سافرت إلى كندا خصّيصًا لكي تحضر معرض أزياءه في متحف مونتريال للفنون الجميلة.

وإلى جانب تواجدها في معرضه، حرصت زوجة كانيه ويست أن ترتدي إطلالتين من توقيع موغلر، فتألّفت الإطلالة الأولى من فُستان لونه وردي باهت، جاء بستايل القماش الشّفاف الذي نسقته مع ملابس سفلية ذهبية، كما أعطاها التصميم العُلوي لفُستانها بحمالة صدر سميكة مظهر بطلة فيلم Wonder Woman.

اعتمدت كيم تسريحة شعرٍ ناعمة بستايل الكعكة العلوية والخصلات الأمامية المُنسدلة، وتزيّنت بإسوارة ضخمة مُطابقة للون الفُستان، وانتعلت في قدميها حذاءً شفاف.

بدّلت كيم إطلالتها الجريئة الأولى بواحدة مُختلفة كُلّيًا جاءت بستايل الكورست الأبيض، والأوف شولدر، والطّول القصير الذي وصل لأعلى فخذها، كما بدّلت حذاءها الشّفاف بصندل أبيض مكشوف، وتزيّنت بإكسسوارات بيضاء، كما اعتمدت تسريحة شعرٍ استثنائية، جاءت بستايل ذيل الحصان العلوية المشدودة، وبخصلاتٍ ملوية كالأسلاك المعدنية.

وفي داخل حفل التّكريم، تمّ عرض 140 فُستان من تصميم “تييري موغلر”، بالإضافة إلى صورٍ مُتنوعة له ولأعماله وسكتشاته للأزياء.

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