النفط تعلن عن شروط تعيين خريجي كليات هندسة النفط

2019/02/26 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء، موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على شمول خريجي هندسة النفط بالتعيين.

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