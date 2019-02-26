2019/02/26 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء، موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على شمول خريجي معاهد التدريب النفطي للعام 2017 – 2018 بالتعيين والبالغ عددهم ( 1598 ) ، موجها بايلاء موضوع انجاز معاملات التعيين اهمية قصوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن شروط تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن شروط تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).