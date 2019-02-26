وول ستريت جورنال: بن سلمان مستعد للتخلي عن دينه من أجل مصالحه

2019/02/26 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من الممكن أن يبيع دينه من أجل مصالحه، لافتة إلى أن موقفه من قضية المسلمين “الإيغور” الذي عبر عنه خلال زيارته للصين مؤخرا أكبر دليل على ذلك.وذكرت الصحيفة في مقال للكاتب والتر راسيل ميد، أن “الزيارة التي أجراها الأمير السعودي […]

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