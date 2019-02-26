2019/02/26 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت قناة “برس تي في” ،الثلاثاء، عن قيام الكيان الصهيوني بدفن النفايات النووية المشعة في الأراضي السورية المحتلة “مرتفعات الجولان”.وقالت القناة في تقرير لها انه “من المقرر أن يكشف الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيرش” عن تقرير يتهم الكيان الصهيوني بدفن النفايات النووية المشعة في الأراضي السورية المحتلة “مرتفعات الجولان”.وأضافت ان “غوتيرش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “برس تي في”: الكيان الصهيوني يدفن نفاياته النووية في مرتفعات الجولان بسوريا alansaar.

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