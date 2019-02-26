إجراء قرعة غرب آسيا لكرة السلة التي تنطلق في العراق الشهر المقبل

2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجريت صباح اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة غرب آسيا لأندية السلة، في

العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة،

التي ستنطلق في 10 مارس/آذار المقبل بالعراق.

وأوقعت القرعة، الجيش السوري في المجموعة الأولى، بجوار شيميدور

الإيراني و (هومنتمن) اللبناني.فيما ضمت المجموعة الثانية، أندية بيتروشيمي الإيراني وكالنديا

الفلسطيني والنفط العراقي.ويتأهل من كل مجموعة، فريقان للدور الثاني، وينص نظام البطولة على

وجود لاعبين أجنبيين مع كل فريق.حضر مراسم القرعة، آغوب خجاريان الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وجان

ثابت أمين سر اتحاد غرب آسيا، وجاك باشاياني نائب رئيس اتحاد غرب

آسيا.وأكد قاسم الحموي، ممثل نادي الجيش السوري، في تصريحات صحفية، أن

فريقه وقع في مجموعة حديدية ستشهد منافسة شرسة.

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