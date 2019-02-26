2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان يستقبل أسرة أحد شهداء الحشد الشعبي ويوجه بشمولها براتب الإعانة الاجتماعية ومنح أحد أفرادها قرضاً ميسراً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/26 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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