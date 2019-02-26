محافظ كركوك يبحث مع قائد العمليات المشتركة الأوضاع الأمنية وخطة أعادة الاستقرار في المحافظة

2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية راكان سعيد الجبوري اليوم الثلاثاء, مع اللواء الركن سعد حربية قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك, الأوضاع الأمنية

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