2019/02/26 | 16:12

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تحرير مختطفتين في منطقة الحرية شمال غرب بغداد

العراقامن

تحرير مختطفتين في منطقة الحرية شمال غرب بغداد

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:46

صورة إرشيفية

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة امنية حررت امراتين مختطفتين كانتا محجوزتين داخل مولدة اهلية في منطقة الحرية ببغداد.

وقال المصدر، في حديث صحفي، إن "قوة من الفوج الثالث اللواء الخامس الفرقه الثانيه شرطة اتحادية تمكنت، اليوم، من تحرير اثنتين من النساء المخطوفات من منطقة المنصور، (غربي بغداد)، واللتان كانتا محجوزتان داخل مولدة اهلية في منطقة الحرية، (شمال غربي بغداد)".وأوضح المصدر، انه "تم ضبط عجلة الخاطفين ضمن قاطع المسؤولية"، لافتا الى "تسليم المخطوفات الى الجهات المختصة اصوليا".انتهى..س ح

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