2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



اجرى وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الثلاثاء، 4 تغييرات تتعلق بالمدراء العامين في الوزارة.

و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. تغيير مسؤولين في وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. تغيير مسؤولين في وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).