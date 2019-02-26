2019/02/26 | 16:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. تغيير مسؤولين في وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اجرى وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الثلاثاء، 4 تغييرات تتعلق بالمدراء العامين في الوزارة.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. تغيير مسؤولين في وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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