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بالوثيقة.. تغيير مسؤولين في وزارة الكهرباء
2019/02/26 | 16:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

اجرى وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الثلاثاء، 4 تغييرات تتعلق بالمدراء العامين في الوزارة.

 

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