المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لتعارضه مع استقلال القضاء

2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا،، بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكدة تعارضه مع المواد الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وصون حرية الإنسان وكرامته.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طعناً قدمه قاضي محكمة تحقيق الكمارك […]

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