الاتصالات تشارك بفعاليات معرض ميسان الدولي للطاقة والاستثمار

2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الاثنين 25/2/2019 فعاليات معرض ميسان الدولي للطاقة والاستثمار والاعمار برعاية شركة نفط ميسان وتحت شعار (( أستثمار الطاقة ..ساحة ابداع بمشاركة العديد من الشركات الاجنبية والعراقية ويقام على ارض شركة نفط ميسان وقد افتتح المعرض ممثل وزير النفط وبحضور ممثل عن الحكومة المحلية في ميسان وقد ساهمت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومديرية […]

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