مصدر امني: مجموعة من عناصر تنظيم داعش تقتل مدنيا وتختطف اخر بعد تسللها الى احدى المناطق في مدينة الموصل

2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء ان مجموعة من عناصر تنظيم داعش قتلت مدنيا واختطفت اخر بعد تسللها الى احدى المناطق في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر ، ان 10 مسلحين ينتمون لداعش تسللوا الى المنطقة الملوثة غرب الموصل وقتلوا مدنيا واختطفوا اخر.

واضاف المصدر ان القوات الامنية تجري حملة تفتيش بحثا عن المنفذين.

يشار الى ان جهات سياسية ومسؤولون محليون قد حذروا في مناسبات عدة من عودة التنظيم المتشدد الى اللجوء الى عمليات الكر والفر والهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين في المناطق التي تحررت من قبضته.

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