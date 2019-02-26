بحسب وثيقة: محاولات للوقف الشيعي في نينوى تهدف للاستيلاء على 17 موقعا ومقاما دينيا في الموصل القديمة في الجانب الايمن

2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهرت وثائق رسمية للوقف السني محاولات للوقف الشيعي في نينوى تهدف للاستيلاء على 17 موقعا ومقاما دينيا في الموصل القديمة في الجانب الايمن.

واظهرت الوثائق اسماء هذه المراقد التي تنتشر في مناطق سنية، ويحاول الوقف الشيعي الاستيلاء عليها من خلال سندات تثبت عودة ملكيتها لوزارة الاوقاف.

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