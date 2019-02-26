الفنان العراقي سيف نبيل يكشف مفاجأة بشأن ”توأم“ الدكتورة خلود (فيديو)

2019/02/26 | 16:12

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متابعة-عراق برس-26شباط/فبراير: كشف الفنان العراقي سيف نبيل عن مفاجأة خلال تهنئته لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، بمناسبة ولادتها.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت قبل أشهر عن حملها بـ“توأم“، وذلك بإحيائها حفلة ضخمة فاجأت بهذا الخبر زوجها ومتابعيها.

لكن الفنان سيف نبيل كان قال: ”خلودة الوردة وأمين حبايبي، ألف مبروك عالمولود، المولودين، التلاث مواليد الجدد، انشا الله يتربون بعزكم“.

ولم تكشف الدكتورة خلود في حسابها في ”سناب شات“ بعد نشرها تهنئة سيف نبيل عن عدد المواليد، حيث اقتطعته بعد أن ذكر المولود الثاني.

ومن غير المؤكد بالفعل إن كانت نجمة مواقع التواصل الكويتية أنجبت 3 أطفال أم أن تصريحات الفنان العراقي كانت على سبيل المزاح، خاصة وأن الدكتورة خلود لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي إلى حد اللحظة.انتهى (1)

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