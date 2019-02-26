الحلاج“.. مسلسل سيرة الصوفي الشهير بنهايته المأساوية في رمضان

2019/02/26 | 16:12

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متابعة-عراق برس-26شباط/ فبراير: تتابع شركة ”I See Media“ للمنتجين، المخرج إياد الخزوز والفنان ياسر فهمي، تنفيذ المسلسل التاريخي ”الحلاج“، الذي ينتجه تلفزيون ”أبوظبي“، ويقوم المخرج السوري علي علي بتصويره في دمشق، وهو من تأليف أحمد المغربي وبطولة عدد من النجوم.

ويتناول مسلسل ”الحلاج“ سيرة الصوفي الشهير (الحسين بن منصور الحلاج) في إطار تاريخي تخييلي، حيث تبدأ الحكاية في العام 265 هجرية، في عصر الخلافة العباسية الثانية، وما شهدته تلك الفترة من اضطراب في تداول السلطة، وأثر ذلك على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وبزغ في تلك الفترة نجم السيدة ”شغب“، وهي جارية من جواري المعتضد بالله، ووالدة ولده ”جعفر“، والتي تمكنت بدهائها وقوة شخصيتها وفهمها لخفايا السياسة والحكم، من خوض صراعات قاسية؛ في سبيل تثبيت حكم ولدها جعفر.

وعاش الحلاج في خضم تلك الفترة التاريخية شديدة التعقيد، من حيث مجريات السياسة والفكر، ورغم أنه خاض رحلة تنقل طويلة، خاصة وأنه من كبار الصوفيين، لكنه في المرحلة الأخيرة من حياته انتقل واستقر في مدينة بغداد.

ويتناول العمل أيضًا شخصية النخاس (النطل)، وهو جيل جديد من النخاسين أفرزه البذخ والثراء الفاحش في الدولة العباسية الثانية، فأصبح هناك من يعمل على تطوير مهنة النخاسة ونقل تجارة الرق إلى عالم أكثر سحر وفانتازية، وامتلك ”النطل“ ما يشبه بيتًا لتعليم فنون الحب والشعر، يتم فيه تدريب الجواري ليكنّ قادرات على نظم الشعر وفنون الحب والرقص والغناء.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، وفي مقدمتهم: غسان مسعود، منذر رياحنة، منى واصف، زهير رمضان، رنا جمول، راكين سعد، مديحة كنيفاتي، مرح ديوب، ومن الأردن: عاكف نجم وأحمد سرور، بالإضافة إلى النجوم: فاطمة ناصر، خالد القيش، محمد قنوع وأنس طيارة.

يذكر أن شركة الإنتاج قدمت في موسم رمضان الماضي المسلسل التاريخي ”المهلب بن أبي صفرة“، والذي عرض على قناة ”أبو ظبي“، وحقق نجاحًا كبيرًا.انتهى (1)

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