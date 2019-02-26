ظريف يكشف دوافع استقالته بالتفصيل ويلمح إلى تمسكه بها

2019/02/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قدّم استقالته أمس، أن هذه الاستقالة جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع الوزارة في العلاقات الخارجية، وعن المصالح القومية الإيرانية.وقال ظريف في تصريحات أوضح فيها سبب استقالته دون أن يحدد مصيرها بشكل قاطع: “أعتقد بضرورة الحفاظ على مكانة الخارجية كأمر مصيري لصون الأمن […]

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