انطلاق عملية أمنية لملاحقة خلايا داعش شرقي الانبار

2019/02/26 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي شرق الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن إنطلاق عملية أمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإجرامي.وذكر اعلام الحشد في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "قيادة عمليات شرق الأنبار التابعة للحشد الشعبي اطلقت، صباح اليوم عملية أمنية لملاحقة خلايا داعش ضمن قواطع المسؤولية بمشاركة استخبارات اللواء الثاني، واللواء السابع ،واللواء السابع والعشرين ،واستخبارات هيئة الحشد الشعبي في قاطع الأنبار".

وأضاف، أن "العملية تهدف تمشيط مناطق جرف البحيرة والنهر اليابس فضلا عن إعادة الانتشار وتثبيت نقاط أمنية ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار للحشد".

واشار الى، أن "العملية مستمرة لحين تأمين العوائل المتواجدة ضمن القاطع، وتسهيل حركة تنقلهم".انتهى/س

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