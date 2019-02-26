نصب محولة جديدة لتوفير الطاقة الكهربائية في قضاء الكحلاء بميسان

2019/02/26 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية شبكات الجنوب الشرقي بأعمال نصب محولة 132/33 kv ذات قدرة 500 kva في محطة كصيبة لتوفير الطاقة الكهربائية في قضاء الكحلاء ، وذلك بعد عطل المتنقلة الخاصة بالقضاء .وقال محافظ ميسان علي دواي لازم :” ان المحطة ستسهم بفك الاختناق واستقرار الطاقة الكهربائية المجهزة لقضاء الكحلاء بشكل كبير […]

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