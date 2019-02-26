مجلس الانبار يصوت على موازنة تنمية الأقاليم لعام 2019

2019/02/26 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

صوت مجلس محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، على موازنة تنمية الأقاليم لعام 2019.





وذكر مصدر في المجلس للنور نيوز، ان “مجلس محافظة الانبار صوت في جلسته، اليوم، على موازنة تنمية الأقاليم لعام 2019 والبالغة 136 مليار دينار”.





وأوضح، ان “الموازنة شملت المشاريع الخدمية الجدؤدة والمشاريع التي قد نفذ جزء منها”.





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